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Израиль

Разрешено к публикации: офицер-десантник Шахар Бин-Нун погиб из-за технической неполадки в "умной" бомбе

время публикации: 20 августа 2024 г., 08:42 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 08:42
Разрешено к публикации: старший лейтенант Шахар Бин-Нун погиб из-за технической неполадки в "умной" бомбе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военная цензура разрешила к публикации информацию о техническом сбое в одном из боеприпасов, использованных накануне боевым самолетом F-15 ВВС ЦАХАЛа для нанесения удара по цели в секторе Газы.

В результате сбоя "умная" бомба пролетела на 290 метров мимо цели и взорвалась в здании, в котором находились силы ЦАХАЛа. В результате взрыва, произошедшего в соседнем с солдатами помещении, погиб старший лейтенант бригады "Цанханим" Шахар Бин-Нун и еще четверо солдат получили ранения.

ВВС ЦАХАЛа вместе с американским производителем начали проверку причин технической неполадки, приведшей к трагедии. При этом в ЦАХАЛе подчеркивают, что речь идет о единичном случае технического сбоя, а не о человеческом факторе. С начала войны ВВС активно используют этот боеприпас, имеющий небольшой вес и используемый для прикрытия наземных сил в непосредственной близости от них.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 августа 2024

На юге сектора Газы погиб старший лейтенант Шахар Бен-Нун