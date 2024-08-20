Разрешено к публикации: офицер-десантник Шахар Бин-Нун погиб из-за технической неполадки в "умной" бомбе

Военная цензура разрешила к публикации информацию о техническом сбое в одном из боеприпасов, использованных накануне боевым самолетом F-15 ВВС ЦАХАЛа для нанесения удара по цели в секторе Газы.

В результате сбоя "умная" бомба пролетела на 290 метров мимо цели и взорвалась в здании, в котором находились силы ЦАХАЛа. В результате взрыва, произошедшего в соседнем с солдатами помещении, погиб старший лейтенант бригады "Цанханим" Шахар Бин-Нун и еще четверо солдат получили ранения.

ВВС ЦАХАЛа вместе с американским производителем начали проверку причин технической неполадки, приведшей к трагедии. При этом в ЦАХАЛе подчеркивают, что речь идет о единичном случае технического сбоя, а не о человеческом факторе. С начала войны ВВС активно используют этот боеприпас, имеющий небольшой вес и используемый для прикрытия наземных сил в непосредственной близости от них.