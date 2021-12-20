Хроника зимнего шторма "Кармель" в Израиле

К вечеру понедельника, 20 декабря, стало еще холоднее, ветер усилился. На большей части территории Израиля идут дожди с грозами. На горе Хермон и на севере Голанских высот идет снег.

В большинстве израильских домов нет отопления. Старики, экономящие на обогреве, страдают от холода. Несколько человек доставлены в больницы с гипотермией. Среди страдающих от переохлаждения есть и люди среднего возраста. Парамедики обратились к израильтянам с просьбой в холодные дни постоянно находиться на связи со своими пожилыми родственниками и пожилыми соседями, чтобы убедиться, что они не страдают от холода и у них нет гипотермии. Парамедики напоминают, что тяжелая гипотермия может привести к смерти.

Муниципалитет Тель-Авива объявил об открытии специальных убежищ для жителей домов, которые окажутся затопленными в результате вызванных непогодой наводнений. Такие центры будут открыты в Неве-Элиэзере, Бней-Брите (Яффо), Бейт-Тами (Шенкин) и Бейт-Франкфурте (Адар Йосеф).

Из различных районов Израиля поступают сообщения о чрезвычайных происшествиях, ставших результатом тяжелых погодных условий:

- В Нетании на улице Разиэль сломанное сильным порывом ветра дерево упало на 40-летнего мужчину, получившего тяжелую травму головы. Его состояние оценивается медиками службы скорой помощи МАДА как критическое.

-В иерусалимском квартале Сильван дерево рухнуло на припаркованные машины. Никто не пострадал.

-С утра и до 16:30 в Акко ветер повалил не менее 15 деревьев.

-Недалеко от развязки Хоф а-Шарон на 2-й трассе парамедики оказали первую помощь 27-летнему мужчину, страдавшему от переохлаждения.

-В тель-авивском районе Рамат-Авив на улице Айнштейн на парковке перед торговым центром в результате размыва почвы образовался провал перед припаркованным легковым автомобилем. Передние колеса машины провалились на полтора метра. В результате инцидента нет пострадавших.

-На улице Дерех Хеврон в Иерусалиме ветер повалил фонарный столб на грузовик. Двое мужчин, находившихся в кабине машины, получили легкие травмы. Парамедики МАДА доставили их в больницу "Адаса Эйн-Керем".

-На улице Яд Харуцим в Иерусалиме сильным порывом ветра был сбит с ног 75-летний мужчина. При падении он ударился головой. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина был доставлен в больницу "Шаарей Цедек". Полученные им травмы оцениваются медиками как легкие.

-В Модиин-Илите произошел пожар в жилом доме. Пожарные эвакуировали из горящей квартиры женщину с двумя детьми. Причиной возгорания, по всей видимости, стал неисправный обогревательный прибор.

-На улице Хаим Сараф в Ришон ле-Ционе в луже, образовавшейся перед входом в подъезд поскользнулся 36-летний мужчина, при падении он ударился головой. Медики оценивают его травму как легкую. Он доставлен в больницу "Шамир-Асаф Рофе".

-В больницу "Асута" в Ашдоде доставлены двое 50-летних мужчин в состоянии гипотермии. Мужчины не имеют постоянного места жительства и были доставлены парамедиками с улицы.

-На улице Эзра в Нетании поскользнулась и упала 39-летняя женщина. С легкими травмами она доставлена в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

-В многоквартирном доме по улице Голомб в Холоне произошел пожар. 40-летний мужчина доставлен в больницу с отравлением продуктами горения.

Информация обновляется по мере поступления.

Спасательные службы по всей стране приведены в состояние повышенной готовности.