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NEWSru.co.il :: В Израиле20 декабря 2021 г., 18:56

"Маген Давид Адом": убедитесь, что ваши старики не страдают от холода

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"Маген Давид Адом": убедитесь, что ваши старики не страдают от холода

После того, как на фоне холодной и дождливой погоды в больницы поступили несколько пожилых людей с признаками гипотермии, служба скорой помощи "Маген Давид Адом" обратились к израильтянам с просьбой не оставлять своих близких наедине со стихией.

Парамедики просят в холодные дни постоянно находиться на связи со своими пожилыми родственниками и пожилыми соседями, чтобы убедиться, что они не страдают от холода и у них нет гипотермии. Парамедики напоминают, что тяжелая гипотермия может привести к смерти.


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