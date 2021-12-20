"Маген Давид Адом": убедитесь, что ваши старики не страдают от холода

После того, как на фоне холодной и дождливой погоды в больницы поступили несколько пожилых людей с признаками гипотермии, служба скорой помощи "Маген Давид Адом" обратились к израильтянам с просьбой не оставлять своих близких наедине со стихией.

Парамедики просят в холодные дни постоянно находиться на связи со своими пожилыми родственниками и пожилыми соседями, чтобы убедиться, что они не страдают от холода и у них нет гипотермии. Парамедики напоминают, что тяжелая гипотермия может привести к смерти.