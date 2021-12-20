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NEWSru.co.il :: В Израиле20 декабря 2021 г., 20:52

СМИ: Арье Дери признается в налоговых нарушениях и подаст в отставку из Кнессета

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СМИ: Арье Дери признается в налоговых нарушениях и подаст в отставку из Кнессета

По информации СМИ, лидер партии ШАС Арье Дери в рамках досудебного соглашения признается в налоговых нарушениях и подаст в отставку из Кнессета, после этого прокуратура не будет добиваться для него наказания в виде лишения свободы и признания его действий постыдными ("калон").

Телеканал "Кешет-12" и сайт Ynet, подав в отставку из Кнессета, Арье Дери останется на посту лидера партии ШАС с тем, чтобы иметь возможность участвовать в следующих парламентских выборах.

Движение за чистоту власти выступило против предполагаемой досудебной сделки с Арье Дери. В заявлении, распространенном организацией, говорится: "Это недопустимо, чтобы общественный деятель, совершивший подобные преступления, мог вернуться на выборную должность в будущем".


В январе 2021 года юридический советник правительства Авихай Мандельблит принял решение о передаче дела Арье Дери в суд.

Расследование против Арье Дери вело управление полиции по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433) совместно с Налоговым управлением при сопровождении экономическим отделом госпрокуратуры.

20 ноября 2018 года полиция сообщила о завершении расследования в отношении министра внутренних дел Арье Дери. По сообщению пресс-службы полиции, собрана доказательная база, позволяющая предъявить главе ШАС обвинения в мошенничестве, обмане общественного доверия, отмывании денег, налоговых правонарушениях и создании помех ходу следствия.

Арье Дери подозревался также в получении взяток, однако следственные органы не обнаружили улик, обосновывающих эти подозрения.

В сообщении полиции отмечалось, что часть инкриминируемых Дери правонарушений совершались после его возвращения в Кнессет в 2013 году.

Как сообщает полиция, предметом расследования стали переводы различными бизнесменами сотен тысяч шекелей на счета Арье Дери и членов его семьи. Полиция изучала форму переводов, суть отношений Дери с бизнесменами, поступление информации Налоговому управлению. Также предметом расследования являлась продажа земельных участков в иерусалимских кварталах Ар Шмуэль и Гиват Шауль и приобретение участка в Сафсуфе на севере Израиля. Проверялось содержание деклараций, представленных спикеру Кнессета и государственному контролеру, а также имущественных деклараций.


Полиция рекомендовала предъявить обвинения также Шломо Дери, брату министра внутренних дел. Шломо Дери занимает сегодня пост заместителя главы Национального фонда Израиля, и полиция сообщила, что располагает уликами, позволяющими предъявить Шломо Дери обвинения в налоговых правонарушениях, а также в отмывании денег.

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