Глава правительства и специалисты минздрава обсуждают новые ограничения

Вечером 20 декабря глава правительства Нафтали Беннет начал консультации со специалистами минздрава и других ведомств. По информации телеканала "Кан-11", на совещании обсуждается введение новых ограничений.

По информации телеканала, обсуждается расширение "красного списка стран", ограничения на количество людей в одном помещении, ужесточение требований "зеленого стандарта" в торговых центрах и ограничения в учебных заведениях.

Ранее минздрав сообщил, что продолжает расти количество выявляемых ежедневно новых случаев заражения. Если в воскресенье, 19 декабря, с полуночи до полуночи было выявлено 1000 новых случаев, то 20 декабря этот показатель был "побит" уже к 18:00.