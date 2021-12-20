Военный апелляционный суд распорядился не публиковать имя офицера, найденного мертвым в тюремной камере

Военный апелляционный суд принял сторону родителей офицера, найденного несколько недель назад мертвым в военной тюрьме, и запретил публиковать его имя.

В решении судьи генерал-майора Дорона Фейлеса говорится, что речь идет об исключительном деле, имеющим большой общественный резонанс. Однако публикация дополнительных деталей могла бы нанести беспрецедентный ущерб государственной безопасности.

Дорон Фейлес подчеркнул, что по просьбе адвокатов родителей офицера он внимательно изучил материалы дела, и пришел к выводу, что имеется достаточно доказательств вины офицера.

В обвинительном заключении указывается, что офицер служил в технологическом подразделении Управления разведки и своими действиями он нанес ущерб безопасности Израиля. В то же время Фейлес принял просьбу семьи с уважением отнестись к памяти покойного и не публиковать его данные, тем более что покойный не может выступить в свою защиту.