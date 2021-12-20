В тюрьме "Нафха" заключенный напал с ножом на охранника
В тюрьме "Нафха", в которой содержатся заключенные, отбывающие наказание за террористическую деятельность, произошло ЧП.
В крыле, в котором отбывают наказание члены террористической группировки ХАМАСа, заключенный ударил ножом охранника.
По информации новостной службы медиакорпорации "Кан", ранение оценивается как легкое. Охранник получил необходимую медицинскую помощь в больничном крыле.
14-й канал израильского телевидения передал, что ситуация в тюрьме находится под контролем.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день