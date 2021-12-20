Завершена подача кандидатур на пост юридического советника правительства

В понедельник, 20 декабря, были опубликованы имена новых кандидатов на пост юридического советника правительства.

Как сообщила радиостанция "Кан Бет", среди кандидатов, глава юридического отдела консервативного форума "Коэлет" доктор Авиад Бакши, судья доктор Михаль Агмон Гонен, которая также является кандидатом в Верховный суд, Итай Офир, который занимает должность юридического советника системы безопасности, а также профессор юриспруденции Ариэль Бен-Дор.

21 декабря истекает срок подачи кандидатур.

13 декабря, министр юстиции Гидеон Саар опубликовал список кандидатов на пост юридического советника правительства.

Согласно опубликованной информации, кандидатами являются заместитель юридического советника правительства Раз Низри, а также юристы Гали Баарав-Миара и адвокат Рои Шейндорф. Ранее газета "Едиот Ахронот" сообщила, что ведущим кандидатом является Гали Баарав –Миара, которая на протяжении долгих лет работала в отделе по гражданским делам прокуратуры Тель-Авива. Если она будет назначена, то станет первой в истории Израиля женщиной, занявшей должность юридического советника правительства.

Решение о том, кто станет юридическим советником правительства вместо уходящего в феврале в отставку Авихая Мандельблита, будет принято правительством.