Силами ЦАХАЛа в Байт-Лахии разрушено несколько многокилометровых туннелей

Бойцы бригады "Кфир" под командованием 162-й дивизии продолжают боевые действия в Байт-Лахии, на севере сектора Газы.

В ходе боевых действий бойцами был обнаружен подземный туннель, протяженностью около 2 км, с жилыми помещениями и укрытиями, предназначенными для террористов. В туннеле было найдено оружие, использовавшееся террористами во время нападения на Израиль 7 октября и в последнее время, для атак на военнослужащих ЦАХАЛа.

Бойцы подразделения "Яалом" и инженерных войск выявили и разрушили три подземных тоннеля длиной около 7,5 километров и глубиной в десятки метров. В одном из туннелей была обнаружена захваченная террористами боевая техника ЦАХАЛа.