x
20 декабря 2024
|
последняя новость: 16:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 декабря 2024
|
20 декабря 2024
|
последняя новость: 16:21
20 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Силами ЦАХАЛа в Байт-Лахии разрушено несколько многокилометровых туннелей

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 20 декабря 2024 г., 15:37 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 15:51
Силами ЦАХАЛа в Байт-Лахии разрушено несколько многокилометровых туннелей
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы бригады "Кфир" под командованием 162-й дивизии продолжают боевые действия в Байт-Лахии, на севере сектора Газы.

В ходе боевых действий бойцами был обнаружен подземный туннель, протяженностью около 2 км, с жилыми помещениями и укрытиями, предназначенными для террористов. В туннеле было найдено оружие, использовавшееся террористами во время нападения на Израиль 7 октября и в последнее время, для атак на военнослужащих ЦАХАЛа.

Бойцы подразделения "Яалом" и инженерных войск выявили и разрушили три подземных тоннеля длиной около 7,5 километров и глубиной в десятки метров. В одном из туннелей была обнаружена захваченная террористами боевая техника ЦАХАЛа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 декабря 2024

441-й день войны: ЦАХАЛ атакует в Газе, операции в Иудее и Самарии. Хронология