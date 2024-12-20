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Израиль

Полиция обезвредила неразорвавшуюся ракету в Галилее. Правила безопасности для туристов

Полиция
Туризм
время публикации: 20 декабря 2024 г., 14:54 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 15:00
Полиция обезвредила неразорвавшуюся ракету в Галилее. Правила безопасности для туристов
Chen Leopold/FLASH90

Утром в пятницу полицейские саперы из полиции Северного округа провели контролируемый подрыв неразорвавшейся ракеты, обнаруженной в открытой местности возле поселка Бана в Галилее.

Полиция напоминает о необходимости соблюдения ряда правил при путешествиях на севере Израиля в выходные дни. В сообщении полиции отмечается, что после заключения соглашения тысячи туристов ежедневно приезжают на север, чтобы посетить места, игравшие центральную роль во время боевых действий. Между тем, многие территории закрыты для посещения гражданскими лицами, включая туристов, без согласования с органами безопасности.

В случае обнаружения неопознанного предмета следует отойти подальше и немедленно сообщить в полицию по телефону 100. Полиция и ЦАХАЛ работают над удалением и нейтрализацией сотен неразорвавшихся боеприпасов на открытой местности, и важно помнить, что на территории вблизи зоны противостояния может быть множество ракет, снарядов и других боеприпасов.

Водителям следует проявлять особую осторожность, особенно во время поездки по второстепенным дорогам и шоссе. Во время боевых действий были повреждены многие дороги, разметка, освещение и дорожные знаки, и все еще не все повреждения устранены.

Вход на территорию Ливана строго запрещен, нарушение этого закона грозит лишением свободы сроком до четырех лет.

Израиль
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