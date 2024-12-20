ЦАХАЛ объявил о намерении разрушить дом террориста, убившего Гери Гидеона Хангааля

ЦАХАЛ объявил о намерении разрушить дом террориста Иль Диф Аллы в Рафате, убившего Гери Гидеона Хангааля.

11 сентября на 60-й трассе около поселка Гиват-Асаф (Мате-Биньямин) грузовик насмерть сбил 24-летнего старшего сержанта Гери Гидеона Хангааля из Ноф а-Галиля, бойца 90-го батальона "Нахшон" бригады "Кфир". Террорист был тяжело ранен и задержан.

Также вчера семья террориста Тамара Раджаха была уведомлена о том, что дом, где она проживает, будет снесен по решению суда. При этом родственники Раджаха могуть подать апелляцию.

2 ноября 2023 года к востоку от Туль-Карема, в районе перекрестка Бейт-Лид, палестинские боевики обстреляли автомобиль с израильскими номерными знаками. Автомобиль перевернулся.

Находившийся за рулем 29-летний Эльханан Кляйн, отец троих детей, скончался на месте от полученных ран.

Теракт совершили Тамар Раджах и Мухаммад Абу Ясин.