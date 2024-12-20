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Израиль

Сиделка из Арада подозревается в краже 40 тысяч шекелей у пожилой женщины, пережившей Холокост

время публикации: 20 декабря 2024 г., 16:21 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 16:43
Сиделка из Арада подозревается в краже 40 тысяч шекелей у пожилой женщины, пережившей Холокост
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала 60-летнюю жительницу Арада, подозреваемую в краже крупной суммы денег у пережившей Холокост пожилой женщины, за которой она ухаживала.

Согласно имеющимся данным, сиделка, использовав кредитную карту пожилой женщины, украла у нее 40 тысяч шекелей. Когда жертва поняла, что ее обокрали и заявила об этом сиделке, та вернула ей 6 тысяч.

В полиции заявили, что подозреваемая работает у еще шести пожилых людей, которые хотят удостовериться, что не стали жертвами обмана.

Мировой суд Беэр-Шевы продлил срок содержания подозреваемой под стражей на пять дней.

Израиль
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