Сиделка из Арада подозревается в краже 40 тысяч шекелей у пожилой женщины, пережившей Холокост

Полиция задержала 60-летнюю жительницу Арада, подозреваемую в краже крупной суммы денег у пережившей Холокост пожилой женщины, за которой она ухаживала.

Согласно имеющимся данным, сиделка, использовав кредитную карту пожилой женщины, украла у нее 40 тысяч шекелей. Когда жертва поняла, что ее обокрали и заявила об этом сиделке, та вернула ей 6 тысяч.

В полиции заявили, что подозреваемая работает у еще шести пожилых людей, которые хотят удостовериться, что не стали жертвами обмана.

Мировой суд Беэр-Шевы продлил срок содержания подозреваемой под стражей на пять дней.