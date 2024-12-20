Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 20 декабря, температура резко понизится и будет немного ниже среднесезонной. Облачно. Дожди по всей стране, временами с грозами. Возможны затопления в низинах. Вечером дожди ослабнут.

В Иерусалиме – 9-11 градусов, в Тель-Авиве – 13-17, в Хайфе – 14-16, в Эйлате – 17-21, в Беэр-Шеве – 11-14, в Мицпе-Рамоне – 10-14, на побережье Мертвого моря – 16-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-18, в Ариэле – 11-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-18, на Голанских высотах – 12-14.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 50-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

В субботу температура повысится, переменная облачность, местами слабые дожди. В воскресенье будет облачно, температура существенно не изменится. В понедельник – переменная облачность, температура без существенных изменений.