Программа "Увда": Сара Нетаниягу использовала активистов "Ликуда" для травли противников своего мужа

В четверг, 19 декабря, в программе "Увда" на телеканале "Кешет-12" было показано расследование, в котором утверждается, что Сара Нетаниягу использовала сеть активистов "Ликуда" для оказания давления на противников своего мужа.

Программа начинается с рассказа о Хани Белвис, которую называют другом семьи Нетаниягу и "серым кардиналом" в канцелярии премьер-министра. Авторы расследования утверждают, что именно через Белвис Сара Нетаниягу передавала свои распоряжения, называла имена тех, кто должны стать очередной целью травли. Хани Белвис, работавшая в канцелярии Нетаниягу 30 лет, умерла от рака в марте 2023 года. Авторы программы утверждают, что Яир Нетаниягу, сын премьер-министра, посетил родных Белвис после ее смерти, чтобы не допустить попадания ее мобильного телефона со всей перепиской в чужие руки.

Авторы программы отмечают, что основные силы семьи Нетаниягу были направлены на борьбу с теми, кто инициировал, поддерживал и вел расследование против премьер-министра, а также против свидетелей обвинения.

В программе утверждается, что Белвис по личному распоряжению Сары Нетаниягу посылала активистов на демонстрации против "врагов" мужа или устраивала их травлю в соцсетях при помощи ботов. Целями этих атак были Лиат Бен-Ари, обвинитель по делам Нетаниягу, Адас Кляйн, ключевой свидетель по "делу о подарках", Авихай Мандельблит, занимавший в тот период пост генпрокурора. "Увда" приводит цитаты из СМС-сообщений, отправленных Сарой Нетаниягу Хани Белвис, и в них она не скупится на оскорбления, называет "дрянью" Кляйн, "мерзавцем" Мандельблита.

В этом выпуске программы "Увда" утверждается, что Сара Нетаниягу и Хани Белвис способствовали продвижению по службе Дани Леви и назначению его генеральным инспектором полиции после того, как он с применением силы разогнал демонстрацию против юридической реформы в Тель-Авиве. Сара Нетаниягу, в частности, просила Белвис через Амира Охану, который занимал в тот период пост главы МВД, передать Леви, чтобы его "заметили" и чтобы он продолжал действовать так же решительно.

В программе приводится переписка Сары Нетаниягу и Хани Белвис, в которой обсуждается демонстрация возле дома семьи Фаркаш в Кейсарии. "Они думают, что им все можно, потому что их сын погиб, что им можно клеветать на главу правительства, которого избрал народ Израиля. Этого больше не произойдет", – цитирует программа записку Сары Нетаниягу. Когда Белвис попыталась напомнить, что сын Фаркаш погиб на войне, Сара ответила: "Я знаю об их сыне-пилоте, который погиб. Ты что думаешь, я дура?".

После выхода программы "Увда" в эфир пресс-служба полиции распространила заявление, в котором отрицается влияние канцелярии главы правительства на решения, которые принимал Дани Леви до назначения на пост генинспектора полиции. "Мы решительно осуждаем попытку представить публике искаженный образ, являющийся продуктом буйного воображения авторов программы, разыгравшегося только потому, что Хани Белвис была волонтером в полиции Тель-Авивского округа в то время, как Дани Леви был командиром округа. На самом деле между ними не было никакой связи", – говорится в заявлении полиции.