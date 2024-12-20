В Кирьят-Яме задержаны семеро подозреваемых в связи с преступной организацией
время публикации: 20 декабря 2024 г., 20:31 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 20:31
В Кирьят-Яме полиция задержала семерых подозреваемых в связи с преступной организацией.
По имеющимся данным, подозреваемые, лица которых были закрыты масками и шарфами, ворвались в один из жилых домов, судя по всему, с намерением "свести счеты" с хозяином.
Причиной сведения счетов стал конфликт, возникший накануне. Подозреваемые были доставлены для допроса следователями.