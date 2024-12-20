ЦАХАЛ ликвидировал в Туль-Кареме главаря террористов, связанного с Ираном

Пресс-служба Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности (ШАБАК) сообщили, что в ходе совместной операции в Туль-Кареме был ликвидирован один из местных главарей террора Тарик Аль-Душ.

По данным израильских спецслужб, Аль-Душ и созданная им террористическая ячейка получали финансирование из Ирана. Боевики совершали нападения на израильских военнослужащих, обстреливали блокпосты и израильские населенные пункты возле "забора безопасности".

Аль-Душ контактировал с ливанским семейством Макдах, имеющим связи с иранским Корпусом стражей исламской революции.

Тарик аль-Душ и трое его сообщников были уничтожены в ударом беспилотника ЦАХАЛа.