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Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал в Туль-Кареме главаря террористов, связанного с Ираном

Иудея и Самария
Террористы
время публикации: 20 декабря 2024 г., 00:20 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 00:20
ЦАХАЛ ликвидировал в Туль-Кареме главаря террористов, связанного с Ираном
Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности (ШАБАК) сообщили, что в ходе совместной операции в Туль-Кареме был ликвидирован один из местных главарей террора Тарик Аль-Душ.

По данным израильских спецслужб, Аль-Душ и созданная им террористическая ячейка получали финансирование из Ирана. Боевики совершали нападения на израильских военнослужащих, обстреливали блокпосты и израильские населенные пункты возле "забора безопасности".

Аль-Душ контактировал с ливанским семейством Макдах, имеющим связи с иранским Корпусом стражей исламской революции.

Тарик аль-Душ и трое его сообщников были уничтожены в ударом беспилотника ЦАХАЛа.

Израиль
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