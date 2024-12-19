В больницу "Адаса Эйн-Керем" доставлен раненый мужчина

Поздно вечером 19 декабря в диспетчерскую службу "Маген Давид Адом" поступило сообщение, что недалеко от Маале-Адумим в криминальном инциденте ранен 24-летний мужчина. Раненого доставили к выезду из города, где его забрала бригада "скорой помощи".

Раненый доставлен в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме, его состояние оценивается как тяжелое.

Полиция сообщила о начале расследования.