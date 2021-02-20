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NEWSru.co.il :: В Израиле20 февраля 2021 г., 19:11

Экологическая катастрофа в Израиле. Источник загрязнения пока не установлен

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Экологическая катастрофа в Израиле. Источник загрязнения пока не установлен

17-18 февраля на израильское средиземноморское побережья, от Рош а-Никра на севере до Ашкелона и Зиким на юге, штормом были выброшены десятки тонн мазута. Масштаб ущерба пока не оценен в Израиле, однако очевидно, что речь идет об экологической катастрофе.

Шауль Гольдштейн, гендиректор Управления защиты природы и национальных парков, заявил в субботу, 20 февраля, что на устранение последствий экологической катастрофы уйдет много времени.

Он также призвал министерство экологии провести расследование инцидента, чтобы найти и наказать виновных. По всей вероятности, источником загрязнения стало некое судно, пострадавшем в ходе шторма недалеко от израильского побережья, однако точных данных об этом до сих пор нет.


В ходе специального разведывательного полета, проведенного сотрудниками министерства охраны окружающей среды, было установлено, что несколько пятен мазута находятся в море на расстоянии 200-500 метров от побережья.

Мэр Герцлии Моше Фадлон назвал происшедшее "экологическим бедствием", подчеркнув, что потребуются сотни рабочих рук, чтобы удалить мазут с пляжей. "Помимо непосредственного ущерба, причиненного мазутом флоре и фауне, серьезную тревогу вызывает попадание загрязняющих веществ в воду", - заметил он.

Мэр Бат-Яма Цвика Брот распорядился провести тщательный осмотр скал и ограды вокруг пляжей, чтобы убедиться, что они не загрязнены мазутом. Ожидается, что процесс будет завершен в течение суток. Тем не менее, муниципалитет готовит необходимое оборудование и защитные материалы на случай, если к городу подойдет волна с очередным нефтяным пятном.

Управление защиты природы и национальных парков заявило, что составляет карту территорий, пострадавших от мазута. На данном этапе граждан просят не приближаться к загрязненным пляжам и не пытаться очищать их самостоятельно, поскольку эти действия требуют соответствующей подготовки и использования надлежащих защитных средств. Предположительно, за помощью к населению Управление природы и парков обратится в начале следующей недели.

Тем не менее, уже в субботу тысячи израильтян прибыли на пляжи Герцлии и других городов, стремясь оказать содействие в очистке побережья от мазута.


На данном этапе жителей города просят воздержаться в ближайшие дни от посещения пляжей, чтобы избежать контакта с ядовитыми веществами до завершения полной очистки береговой линии.

Министр экологии Гила Гамлиэль заявила, что обратилась за помощью в поисках виновников экологической катастрофы к министерствам внутренней безопасности и обороны.

В конце недели на израильском побережье Средиземного моря были обнаружены десятки мертвых морских животных и черные масляные пятна. В районе кибуца Ницаним штормом на берег было выброшено тело десятиметрового детеныша кита.

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