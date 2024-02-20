Вторник, 20 февраля 2024 года, 137-й день войны, начавшейся рано утром 7 октября 2023 года с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен около 240 израильтян и иностранных граждан, многих из которых все еще удерживают в секторе Газы.

137-й день войны в Израиле. Хронология событий (все события этого дня войны)

24-30 ноября действовал режим прекращения огня, в течение которого удалось вернуть 105 заложников, которых удерживали террористы – среди освобожденных 81 израильтянин. (В общей сложности, на тот момент ХАМАС отпустил 109 заложников. Еще одна заложница была спасена ЦАХАЛом на начальной фазе операции в Газе.) Трое заложников, сбежавших от террористов, по ошибке были убиты израильскими военными. 12 февраля двое заложников были спасены в результате спецоперации. В настоящее время, по данным ЦАХАЛа, в секторе Газы террористы продолжают удерживать 132 заложников (в их числе 116 израильских граждан – учтены все, включая похищенных в 2014-2022 годах, живые и погибшие, если их тела остаются в Газе). По предварительным данным, не менее 33 заложников погибли, их тела удерживают террористы.

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Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

В первый день войны, 7 октября, террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники. Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким, Нетивот и другие населенные пункты Западного Негева, убивая и грабя израильтян.

Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".

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В Израиле около 1500 погибших 7 октября и в последующие дни войны. Около 13000 человек были ранены или травмированы. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана.

Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

С конца октября идет наземная военная операция в Газе. В ходе боев с террористами в секторе Газы ЦАХАЛ несет значительные потери – с 27 октября (начало наземной операции в Газе) погибли 237 военнослужащих (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля). По данным ЦАХАЛа, с начала войны в Газе ликвидированы около 12000 боевиков и их командиров (ХАМАС признает гибель примерно 6000 боевиков). "Хизбалла" заявляет о гибели более 200 своих боевиков и командиров (сообщалось также о потерях в рядах шиитского движения "Амаль" и ХАМАСа в Ливане).

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Список погибших в ходе войны Израиля с террором с октября 2023 по февраль 2024 (обновляется)

С начала войны из сектора Газы были запущены более 14000 ракет (по оценкам ЦАХАЛа, до 15% из них падали на территории Газы). Сотни ракет были выпущены "Хизбаллой" из Ливана (около 20% падали на ливанской территории). Террористы ХАМАСа и "Хизбаллы" применяли также ударные БПЛА.

Сотни тысяч израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.

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ЦАХАЛ наносит интенсивные удары по целям в Газе. Задействованы ВВС, ВМС, артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что с начала войны были атакованы десятки тысяч целей в секторе Газы. ЦАХАЛ регулярно наносит удары по целям в южном Ливане. ЦАХАЛ также атакует цели на территории Сирии.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о более 29000 убитых с начала войны и свыше 69000 раненых.

По сведениям ООН, около 1,7 млн жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома. По данным ВОЗ, 1,3 млн перемещенных жителей Газы проживают в убежищах на юге сектора. ЦАХАЛ заявляет, что более 1 млн жителей северной части Газы переместились на юг сектора.

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С 21 октября в сектор Газы поставляется гуманитарная помощь. Значительную часть этой помощи забирает ХАМАС.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

06:00

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Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям на юге города Хан-Юнис и в районе Зайтун в городе Газа.

Источники в Газе: в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Караман в Нусейрате, в центре сектора, четверо были убиты.

Разрешена к публикации информация о том, что старший сержант Маоз Морель, 22 года, из Тальмона, боец ​​разведроты бригады "Цанханим", умер 19 февраля в больнице от ран, полученных в бою на юге сектора Газы 15 февраля 2024 года.

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05:00

Пограничная полиция действует в лагере Шуафат, на севере Иерусалима.

В Байт-Сурике, к северо-западу от Иерусалима, задержан подозреваемый.

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Источники в Газе: в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Абу Асад в Дир аль-Балахе, в центре сектора, есть убитый и раненые.

04:00

Значительные силы ЦАХАЛа продолжают операцию в районе Зайтун, на востоке города Газа.

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Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Сильуад, к северо-востоку от Рамаллы.

Источники в ПА: израильские военные задержали подозреваемого в Илларе, к северу от Туль-Карема.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Байт Уммар, к северу от Хеврона.

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03:00

Источники в ПА: израильские военные задержали подозреваемого в Хусане, к западу от Бейт-Лехема.

ЦАХАЛ продолжает атаковать террористов в районе Зайтун, на востоке города Газа.

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Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Буркин, к западу от Дженина.

02:00

Источники в ПА сообщают о столкновениях в Калькилии.

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Продолжают поступать сообщения о стрельбе в Зайтуне, на востоке города Газа.

Источники в ПА сообщают о столкновениях с военными в Ат-Тире, на окраине Рамаллы.

01:00

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Источники в ПА сообщают о столкновениях с военными в Тубасе. Задержаны подозреваемые.

Источники в ПА: инженерная техника ЦАХАЛа действует в Бурке, к северо-западу от Шхема.

Источники в Газе: вертолеты ЦАХАЛа наносят удары по целям на восточной окраине города Газа.

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Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в лагере Айн-Султан в Иерихоне.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Руджиб, к востоку от Шхема.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Ясуф, к востоку от Сальфита.

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Источники в Газе сообщают об интенсивной стрельбе в районе Зайтун, к востоку от города Газа.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Аззуне, к востоку от Калькилии. Поступают сообщения о столкновениях.

Источники в Газе сообщают о почти 20 раненых в результате удара ЦАХАЛа по цели в Дир аль-Балахе, в центре сектора.

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00:00

Источники в Газе: израильская артиллерия обстреливает Рафах и Хан-Юнис.

Источники в Газе: катера ВМФ ЦАХАЛа обстреливают побережье города Газа.

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Последний сигнал тревоги о возможном обстреле израильской территории из сектора Газы был зафиксирован в 07:21 19 февраля. Последний сигнал тревоги около границы с Ливаном – в 18:36 19 февраля. В ходе нынешней войны террористические группировки в секторе Газы и Ливане, как правило (но не всегда), прекращают "на ночь" ракетные обстрелы израильской территории.