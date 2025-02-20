Внимание, розыск: пропала 22-летняя Хила Овед из Эльада

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 22-летней Хилы Овед и Эльада. В последний раз ее видели в субботу, 15 февраля, в Эльаде. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.50, стройная брюнетка, глаза карие. Описание одежды: черные юбка и рубашка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-9000444.