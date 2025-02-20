Офис Нетаниягу: Израиль получил тела погибших заложников

Офис главы правительства Израиля опубликовал следующее сообщение: "Израиль получил через "Красный Крест" гробы с телами четырех погибших заложников. Гробы были переданы силам Армии обороны Израиля и ШАБАКа в секторе Газы, откуда они будут переправлены в Израиль, в Национальный центр судебной медицины министерства здравоохранения. По окончании процесса идентификации семьям будет направлено официальное уведомление. Семьи похищенных были проинформированы, и мы выражаем им искренние соболезнования в это трудное время. Мы призываем уважать частную жизнь семей и воздерживаться от распространения слухов и информации, которые не являются официальными и не имеют под собой достаточных оснований. Мы продолжим обновлять информацию, предоставляя достоверную информацию по мере необходимости".