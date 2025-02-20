x
20 февраля 2025
|
последняя новость: 11:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 февраля 2025
|
20 февраля 2025
|
последняя новость: 11:02
20 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Офис Нетаниягу: Израиль получил тела погибших заложников

время публикации: 20 февраля 2025 г., 10:21 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 10:28
Офис Нетаниягу: Израиль получил тела погибших заложников
Chaim Goldberg/Flash90

Офис главы правительства Израиля опубликовал следующее сообщение: "Израиль получил через "Красный Крест" гробы с телами четырех погибших заложников. Гробы были переданы силам Армии обороны Израиля и ШАБАКа в секторе Газы, откуда они будут переправлены в Израиль, в Национальный центр судебной медицины министерства здравоохранения. По окончании процесса идентификации семьям будет направлено официальное уведомление. Семьи похищенных были проинформированы, и мы выражаем им искренние соболезнования в это трудное время. Мы призываем уважать частную жизнь семей и воздерживаться от распространения слухов и информации, которые не являются официальными и не имеют под собой достаточных оснований. Мы продолжим обновлять информацию, предоставляя достоверную информацию по мере необходимости".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 февраля 2025

Тела четырех погибших заложников переданы ЦАХАЛу