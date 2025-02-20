ЦАХАЛ сообщил об обстреле подозреваемых на севере Газы

ЦАХАЛ сообщает, что утром 20 февраля военные были вынуждены открыть предупредительный огонь в сторону подозреваемых, которые двигались в сторону позиций ЦАХАЛа на севере сектора Газы.

Один из подозреваемых после предупредительных выстрелов продолжил движение в сторону военных, и по нему был открыт огонь на поражение, заявляет пресс-служба ЦАХАЛа.

Источники в Газе передают, что в районе Шуджаийи, на востоке города Газа, был застрелен молодой мужчина.