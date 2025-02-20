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Израиль

ЦАХАЛ сообщил об обстреле подозреваемых на севере Газы

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 20 февраля 2025 г., 14:17 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 14:22
ЦАХАЛ сообщил об обстреле подозреваемых на севере Газы
Oren Cohen/Flash90

ЦАХАЛ сообщает, что утром 20 февраля военные были вынуждены открыть предупредительный огонь в сторону подозреваемых, которые двигались в сторону позиций ЦАХАЛа на севере сектора Газы.

Один из подозреваемых после предупредительных выстрелов продолжил движение в сторону военных, и по нему был открыт огонь на поражение, заявляет пресс-служба ЦАХАЛа.

Источники в Газе передают, что в районе Шуджаийи, на востоке города Газа, был застрелен молодой мужчина.

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