ЦАХАЛ сообщил об обстреле подозреваемых на севере Газы
время публикации: 20 февраля 2025 г., 14:17 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 14:22
ЦАХАЛ сообщает, что утром 20 февраля военные были вынуждены открыть предупредительный огонь в сторону подозреваемых, которые двигались в сторону позиций ЦАХАЛа на севере сектора Газы.
Один из подозреваемых после предупредительных выстрелов продолжил движение в сторону военных, и по нему был открыт огонь на поражение, заявляет пресс-служба ЦАХАЛа.
Источники в Газе передают, что в районе Шуджаийи, на востоке города Газа, был застрелен молодой мужчина.