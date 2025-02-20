ЦАХАЛ: тела погибших заложников везут в "Абу-Кабир"
время публикации: 20 февраля 2025 г., 11:54 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 12:14
Четыре гроба с телами погибших заложников в сопровождении сил ЦАХАЛа и ШАБАКа недавно пересекли границу Израиля и направляются в Национальный центр судебной медицины ("Абу-Кабир"), где будет проведена процедура опознания.
Пресс-служба ЦАХАЛа еще раз подчеркивает: личности погибших пока не установлены. ЦАХАЛ просит дождаться официальной идентификации, о которой сначала сообщат семьям погибших.