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Израиль

ЦАХАЛ: тела погибших заложников везут в "Абу-Кабир"

Заложники
Погибшие
время публикации: 20 февраля 2025 г., 11:54 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 12:14
ЦАХАЛ: тела погибших заложников везут в "Абу-Кабир"
Пресс-служба полиции Израиля

Четыре гроба с телами погибших заложников в сопровождении сил ЦАХАЛа и ШАБАКа недавно пересекли границу Израиля и направляются в Национальный центр судебной медицины ("Абу-Кабир"), где будет проведена процедура опознания.

Пресс-служба ЦАХАЛа еще раз подчеркивает: личности погибших пока не установлены. ЦАХАЛ просит дождаться официальной идентификации, о которой сначала сообщат ​​семьям погибших.

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