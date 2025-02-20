ЦАХАЛ: тела погибших заложников везут в "Абу-Кабир"

Четыре гроба с телами погибших заложников в сопровождении сил ЦАХАЛа и ШАБАКа недавно пересекли границу Израиля и направляются в Национальный центр судебной медицины ("Абу-Кабир"), где будет проведена процедура опознания.

Пресс-служба ЦАХАЛа еще раз подчеркивает: личности погибших пока не установлены. ЦАХАЛ просит дождаться официальной идентификации, о которой сначала сообщат ​​семьям погибших.