Тела четырех погибших заложников переданы ЦАХАЛу

Тела четырех погибших израильтян, вывезенные из района Бани-Сухайла, к востоку от Хан-Юниса, на юге Газы, были переданы "Красным Крестом" представителям ЦАХАЛа и ШАБАКа.

ЦАХАЛ подчеркивает: личности погибших заложников пока не установлены.

Тела будут доставлены на армейских машинах "скорой помощи" в Институт судебной медицины в Абу-Кабире, где с помощью анализа ДНК будут подтверждены личности погибших. После завершения процедуры идентификации, на которую может потребоваться до 48 часов, семьи получат окончательное официальное уведомление.

Офис главы правительства Израиля опубликовал следующее сообщение: "Израиль получил через "Красный Крест" гробы с телами четырех погибших заложников. Гробы были переданы силам Армии обороны Израиля и ШАБАКа в секторе Газы, откуда они будут переправлены в Израиль, в Национальный центр судебной медицины министерства здравоохранения. По окончании процесса идентификации семьям будет направлено официальное уведомление. Семьи похищенных были проинформированы, и мы выражаем им искренние соболезнования в это трудное время. Мы призываем уважать частную жизнь семей и воздерживаться от распространения слухов и информации, которые не являются официальными и не имеют под собой достаточных оснований. Мы продолжим обновлять информацию, предоставляя достоверную информацию по мере необходимости".

Террористы ХАМАСа, "Исламского джихада" и "Бригад моджахедов" начали "церемонию" передачи останков погибших заложников представителям "Красного креста" около 9:30, с задержкой примерно на полтора часа. Она проходила в районе Бани-Сухайла, в Хан-Юнисе. На сцене были установлены ящики с останками погибших, на которых были их фотографии и имена. Рядом с ними поставили два макета ракет с надписями "Сделано в США". ХАМАС заявляет, что заложники вместе с "охранниками" погибли в результате удара израильских ВВС, применивших американские ракеты для удара по цели.

Накануне вечером канцелярия главы правительства подтвердила, что Израиль получил список погибших заложников, которые должны быть возвращены завтра в рамках соглашения.

Были названы имена погибших заложников. Это Шири Бибас , в возрасте 33 лет похищенная 7 октября 2023 года из своего дома в кибуце Нир-Оз и двое ее маленьких сыновей – Кфир Бибас, которому на момент похищения было девять месяцев и Ариэль Бибас, похищенный в возрасте пяти лет. Четвертый погибший в плену – это Одед Лифшиц, который был похищен в возрасте 83 лет также из кибуца Нир-Оз.

Координатор по вопросам пропавших без вести и военнопленных, бригадный генерал запаса Галь Гирш проинформировал семьи заложников через представителей ЦАХАЛа. Однако данные экспертизы, а значит и окончательное уведомление семьи получат позже.

В субботу, 22 февраля, террористы освободят шестерых живых заложников: после 505 дней, проведенных в плену ХАМАСа, домой вернутся Омер Венкерт (23, из Гедеры, похищен на фестивале "Нова"); Элия Коэн (27, из Цур-Адасы, похищен на фестивале "Нова"); Омер Шем-Тов (21, из Герцлии, похищен с фестиваля "Нова"), и Таль Шохам ( 39, из Маале-Цвии, похищен из Беэри). Кроме того, будут возвращены Авраам Авера Менгисту (38, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2014 году) и Хишам Шаабан ас-Сайид (36, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2015 году).

После того, как на этой неделе Израилю будут переданы шесть живых заложников и тела четырех погибших, террористы продолжат удерживать 59 заложников, в том числе тела не менее 28 погибших.

В обмен на 6 живых и 4 мертвых заложников Израиль освободит более 600 заключенных, включая 50 убийц

Управление по делам заключенных при палестинской администрации заявляет, что на этой неделе в рамках очередного этапа "обмена пленными" власти Израиля должны освободить 602 заключенных, осужденных за террор или задержанных по подозрению в терроре.

Сообщается, что в списке 157 осужденных террористов и 445 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года.

Среди освобождаемых террористов 50 были приговорены к пожизненным срокам (то есть речь идет о террористах-убийцах), еще 60 – к длительным срокам тюремного заключения.

В рамках достигнутого соглашения, 108 освобождаемых террористов будут депортированы в Египет, а затем – в другие страны.

Требование Трампа и реализация сделки

Напомним, что президент США Дональд Трамп требовал освобождения всех заложников, удерживаемых террористами в Газе, до полудня 15 февраля. Правительство Израиля поддержало это требование, однако согласилось на то, что 15 февраля в обмен на трех заложников были освобождены 369 палестинских заключенных, 36 из которых были приговорены к пожизненному заключению.

Катар и Египет, являющиеся посредниками на непрямых переговорах между Израилем и ХАМАСом, усиливают давление на обе стороны, добиваясь начала переговоров по второму этапу сделки.

Нетаниягу настаивает на продолжении первого этапа, в рамках которого пытается добиться освобождения большего числа заложников.

В общей сложности в январе-феврале 2025 года в рамках первого этапа сделки были освобождены 24 заложника (19 граждан Израиля и пять граждан Таиланда). Ожидается освобождение еще 14 заложников (шесть из них, судя по имеющейся информации, живы).

В ходе первой фазы сделки Израиль должен освободить до 1904 палестинских заключенных – включая 737, отбывающих пожизненные или длительные сроки.

Второй этап сделки может стать завершением войны "Железные мечи". ХАМАС требует полного прекращения боевых действий и вывода сил ЦАХАЛа со всей территории сектора Газы, включая "Филадельфийский коридор". При этом ХАМАС рассчитывает получить международные гарантии того, что Израиль не возобновит войну после того, как все заложники будут освобождены.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)