Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 20 февраля, температура понизится и будет ниже среднесезонной. Облачно. Ожидаются дожди почти по всей страны, которые ослабнут к вечеру, возможны грозы. Снегопад на Хермоне. Сильный ветер и шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 8-12 градусов, в Тель-Авиве – 14-18, в Хайфе – 12-16, в Эйлате – 15-22, в Беэр-Шеве – 12-16, в Мицпе-Рамоне – 9-14, на побережье Мертвого моря – 15-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-18, в Ариэле – 9-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-19, на Голанских высотах – 9-14.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 140-300 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 15 км/ч).

В пятницу-субботу – похолодание, дожди, снегопад на Хермоне и других вершинах Голанских высот. В воскресенье-понедельник ожидается снег с дождем в Иерусалиме и других районах страны на высоте более 500 м над уровнем моря, очень холодно.