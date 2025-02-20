Израильтянка подозревается в подстрекательстве из-за фальшивого некролога о смерти Нетаниягу

Следователями подразделения "Лахав-433" допрошена 40-летняя жительница центра страны, опубликовавшая в социальной сети фальшивое траурное объявление, в котором "с великой радостью" сообщала о смерти Биньямина Нетаниягу.

По информации Walla News, задержанную подозревают в нарушении общественного порядка и подстрекательстве.

Ран Тагар, член адвокатского объединения, оказывающего правовую поддержку участникам протестов, заявляет, что его клиентка является обычной, законопослушной женщиной, у которой до этого не было проблем с законом. По словам адвоката, только "ужасная ситуация в стране, сложившаяся по вине Нетаниягу и его правительства, побудила подозреваемую написать резкий пост". Адвокат настаивает на том, что пост, выполненный в форме траурного объявления, следует расценивать не как подстрекательство, а как акцию протеста.

Решением суда задержанная помещена под домашний арест сроком на пять дней.