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Израиль

Сотрудники трамвайной охраны задержали вора-неудачника, едва не утонувшего на месте преступления

Полиция
Нелегалы
Иерусалим
время публикации: 20 февраля 2025 г., 08:58 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 09:02
Сотрудники трамвайной охраны задержали вора-неудачника, едва не утонувшего на месте преступления
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники охраны иерусалимского трамвая задержали на одной из станций буйствовавшего мужчину в возрасте около 60 лет, вооруженного плоскогубцами.

Когда на место прибыли сотрудники полиции, задержанный дал им удостоверение личности, однако скоро выяснилось, что оно было украдено несколькими неделями ранее вместе с сумкой с религиозными принадлежностями и кошельком из жилой квартиры.

На допросе выяснилось, что задержанный – житель Палестинской автономии, находящийся в Израиле нелегально, и причастный по меньшей мере к еще двум случаям взлома. Один раз взломщик столкнулся с хозяйкой и убежал, повредив ей руку, а второй раз, уходя из ограбленной квартиры, поскользнулся и упал в бассейн, в котором едва не утонул.

В течение дня взломщик будет доставлен в суд для определения меры пресечения.

Израиль
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