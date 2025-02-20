В Сальфите взорван дом террориста, убившего двух израильтян в Холоне

Утром 20 февраля в Сальфите (Самария) был взорван дом семьи террориста Амара Разака Камаля Удэ, убившего в августе 2024 года двух израильтян в Холоне. Операция по подготовке подрыва дома проводилась с ночи.

Утром 4 августа 2024 года в Холоне на улице Моше Даян был совершен теракт с применением холодного оружия. Террорист убил Рину Данив (66) и Авраама Сумихи (80), а также ранил еще двух человек, включая 69-летнего Шимона Данива, мужа Рины. Ранения средней тяжести также получил 26-летний Яаков Левертов. Террориста, которому было 35 лет, застрелил полицейский.

В ходе следствия было установлено, что террорист проехал в Израиль 1 августа через пограничный переход "Хизмэ" (рядом с иерусалимским районом Писгат-Зеэв) и находился незаконно на территории Израиля, выбирая место для нападения.