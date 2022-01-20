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NEWSru.co.il :: В Израиле20 января 2022 г., 09:50

Полиция и ШАБАК задержали жителей Бат-Яма, подозреваемых в нападении на почве национальной ненависти

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Полиция и ШАБАК задержали жителей Бат-Яма, подозреваемых в нападении на национальной почве

Полиция Израиля задержала четырех жителей Бат-Яма (троих мужчин и женщину) по подозрению в нападении на почве национальной ненависти на двух арабов и двух евреек.

Нападение произошло в ноябре минувшего года в парке Бат-Яма.

По материалам расследования, в котором принимала участие также Общая служба безопасности, 14 ноября в парке Бат-Яма четверо подозреваемых увидели на скамейке двух двух молодых арабов (жителей Яффо в возрасте 24 и 27 лет) и евреек (жительниц Тель-Авива в возрасте 19 и 20 лет). Четверо вели беседу на арабском.

Подозреваемые подошли к компании и спросили, все ли в порядке. Услышав положительный ответ, подозреваемые ушли, но вскоре вернулись и напали на беседующую компанию. В частности, подозреваемые стреляли в жертв из самодельного оружия. В результате одна из девушек, 20-летняя жительница Тель-Авива, была ранена.


По результатам расследования были задержаны четверо жителей Бат-Яма. Трое мужчин в возрасте 21, 22 и 24 лет и 20-летняя женщина. В ходе обысков в доме одного из подозреваемых был обнаружен автомат "Карло".

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