Заключено соглашение о поставке Израилю трех новейших подлодок

20 января в Тель-Авиве состоялась церемония подписания соглашения о поставке Израилю трех дополнительных подводных лодок германского производства. Подписали договор генеральный директор министерства обороны Амир Эшель и глава совета директоров ThyssenKrupp Marine Systems Рольф Вирц.

Новая серия получит название "Дакар", первая подлодка будет передана Израилю через девять лет. Сумма сделки составляет около трех миллиардов евро, оно включает поставку запчастей и создание в Израиле тренажера для подводников. Частично сделка будет оплачена из специального гранта, предоставленного правительством Германии.

"Приобретение трех новейших подводных лодок – часть мер по укреплению ЦАХАЛа, принятых за последний год. Я хочу поблагодарить правительство Германии за помощь в продвижении договора и за заботу о безопасности Израиля. Я уверен, что новые подлодки помогут нам сохранить военное превосходство в регионе", – заявил министр обороны Бени Ганц.

Подписан также договор о стратегическом сотрудничестве с министерством экономики и технологии Германии. Его сумма составляет 850 миллионов евро, и он предусматривает целевые инвестиции в израильские предприятия, в том числе – оборонной промышленности.

Подлодкам предстоит прийти на смену первым трем лодкам класса "Дельфин", полученным в 1990-х годах. Отметим, что в процессе переговоров стоимость подлодок значительно возросла, с чем это связано, не сообщается.

В рамках первичного контракта стоимость подлодок составляла 1,8 миллиарда евро, из которых правительство Германии субсидирует 600 миллионов евро. Несколько месяцев, на этапе перехода к детальным переговорам, ThyssenKrupp объявила, что стоимость подлодок составит 3 миллиарда евро. Поскольку правительство Германии не будет увеличивать свою субсидию, для Израиля покупка субмарин подорожала вдвое – с 1,2 миллиарда евро до 2,4 миллиарда евро.