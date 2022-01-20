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NEWSru.co.il :: В Израиле20 января 2022 г., 21:31

Внимание, розыск: пропала 62-летняя Айяла Тамар из Хайфы

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Айяла Тамар

Полиция Израиля просит помощи населения в розыске 62-летней Айялы Тамар, жительницы Хайфы. В последний раз ее видели 20 января, приблизительно в 13:00, возле дома номер 45 по улице Хесс в Хайфе.

Приметы пропавшей: рост 1.60, среднего телосложения, шатенка, носит очки. Была в черном плаще с капюшоном.

Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят сообщить об этом по телефонам полиции 100 или 04-8648811.

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