СМИ: президент Турции Эрдоган консультируется у профессора больницы "Ихилов"

По информации сайта Ynet, профессор Ицхак Шапира, директор реабилитационной клиники при больнице "Ихилов", является консультантом президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.

В публикации отмечается, что специализацией Ицхака Шапиры является кардиология, и на этом основании в публикации высказывается предположение, что у президента Турции проблемы с сердцем.

Пресс-служба больницы "Ихилов" не стала комментировать эту информацию.

Ицхак Шапира учился в университетах Тель-Авива и Хайфы, проходил стажировку в Гарвардском университете. Состоит в Европейском кардиологическом сообществе, Североамериканском обществе по изучению проблем ожирения, Европейском обществе по изучению проблем атеросклероза, Нью-Йоркской Академии нау, Американской ассоциации новейших медицинских разработок, Средиземноморской медико-хирургической ассоции.