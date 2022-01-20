Благодаря ДНК на защитной маске раскрыто изнасилование, которое было совершено 13 лет назад

Полиция задержала жителя Иерусалима по подозрению в том, что в 2009 году он изнасиловал и избил иностранную туристку.

Подозреваемый, который в 2009 году был подростком, предложил женщине помочь поднести музыкальный инструмент, завел ее в темный парк, избил и изнасиловал.

Туристка была госпитализирована, а преступника тогда так и не нашли.

Преступление было раскрыто полицией недавно с помощью анализа ДНК с маски подозреваемого и сравнения с ДНК, собранной на месте преступления.