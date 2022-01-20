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NEWSru.co.il :: В Израиле20 января 2022 г., 10:14

На стройке в Рамат-Гане погиб рабочий

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На стройке в Рамат-Гане погиб рабочий

В четверг, 20 января, на строительной площадке в районе Сдерот Гавриэла в Рамат-Гане рабочий погиб в результате падения с большой высоты.

Парамедики службы "Маген Давид Адом", вызванные на место происшествия, констатировали смерть пострадавшего.

Начато расследование.

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