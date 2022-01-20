На стройке в Рамат-Гане погиб рабочий
В четверг, 20 января, на строительной площадке в районе Сдерот Гавриэла в Рамат-Гане рабочий погиб в результате падения с большой высоты.
Парамедики службы "Маген Давид Адом", вызванные на место происшествия, констатировали смерть пострадавшего.
Начато расследование.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 января 2022
Рабочий получил удар током, пострадавший в тяжелом состоянии
Рабочий получил удар током, пострадавший в тяжелом состоянии