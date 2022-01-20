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NEWSru.co.il :: В Израиле20 января 2022 г., 17:20

Полиция просит помощи в расследовании дела против подозреваемого в педофилии

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Полиция просит помощи в расследовании дела против подозреваемого в педофилии

Пресс-служба правоохранительных органов опубликовала в четверг, 20 января, обращение к родителям несовершеннолетних детей, которые могли пострадать от действий педофила.

В сообщении полиции говорится, что 49-летний житель Тверии Элиран Хадад подозревается в том, что с помощью денег или наркотиков он "покупал" сексуальные услуги девочек-подростков. Подозреваемый был арестован четыре дня назад полицией Тверии по подозрению в совращении 15-летней школьницы. В ходе расследования у полиции возникли подозрения, что жертвами педофила могли стать и другие несовершеннолетние.

Мировой суд Тверии продлил срок содержания подозреваемого под стражей до 24 января.


В случае возникновения подозрений, что дети могли пострадать от действий подозреваемого, полиция просит позвонить в отделение полиции Тверии по телефону 04-6728444 или 100.

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