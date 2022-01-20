Иерусалим:
1 - 7°
Тель-Авив:
9 - 13°
Эйлат:
8 - 16°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле20 января 2022 г., 17:14

ЦАХАЛ объявил о намерении частично разрушить дом одного из убийц Йегуды Диментмана

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ЦАХАЛ объявил о намерении частично разрушить дом одного из убийц Йегуды Диментмана

В четверг, 20 января, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что военные уведомили семью Джита Джарадата – одного из террористов, задержанных по обвинению в причастности к убийству Йегуды Диментмана, о том, что один из этажей их дома будет разрушен. Владельцы дома имеют возможность подать апелляцию.

Напомним, что в ночь на 20 декабря в деревне Силат аль-Харатия (около 10 км к северо-западу от Дженина) бойцы ЦАХАЛа разметили для дальнейшего разрушения дом террористов, задержанных по подозрению в причастности к теракту, в результате которого в районе Хомеша 16 декабря был убит Йегуда Диментман, житель поселка Шавей-Шомрон, и еще двое израильтян были ранены. В ходе проведения операции была перестрелка. Никто из израильтян не пострадал.

Ранее агентство Maan сообщало, что военные разметили для дальнейшего разрушения дом Ахмада Мухаммада Ясина Джарадата, отца Райята и Омара Джарадатов, которые подозреваются в убийстве Йегуды Диментмана.


Несколько недель назад сообщалось о задержании четверых подозреваемых в причастности к теракту и двоих жителей Силат аль-Харатия, подозреваемых в помощи террористам.

Ответственность за теракт взял на себя "Исламский джихад".

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 06 января 2022
ЦАХАЛ объявил о намерении разрушить дом еще одного террориста, причастного к убийству Йегуды Диментмана

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:59 Изменены правила в учебных заведениях: вместо карантина – два теста на COVID-19 в неделю
17:20 Полиция просит помощи в расследовании дела против подозреваемого в педофилии
17:14 ЦАХАЛ объявил о намерении частично разрушить дом одного из убийц Йегуды Диментмана
17:08 "Красная кнопка" истребителя, участвовавшего в атаке на ядерный реактор "Осирак", будет продана с аукциона
16:24 Мэрия Холона отменила карнавальное шествие на Пурим
15:54 Драка в аэропорту "Бен-Гурион", один рабочий тяжело ранил другого
15:19 16 жителей Негева обвиняются в участии в беспорядках
14:46 "Вам звонят из службы безопасности банка": участились случаи телефонного мошенничества
13:32 На стройке в Рамат-Эфаль погиб китайский рабочий
12:29 ДТП на шоссе номер 2: один погибший, семь пострадавших
Загрузка...