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NEWSru.co.il :: В Израиле20 января 2022 г., 22:38

Срок действия "зеленых сертификатов" истечет 1 февраля

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Срок действия "зеленых сертификатов" истечет 1 февраля

Радиостанция "Кан Бет" передала, что срок действия "зеленых сертификатов" ("тав ярок") израильтян заканчивается 1 февраля, и, согласно источникам радиостанции в правительстве, продлен он не будет.

Вместе с тем, правительство не намерено отменять "зеленые сертификаты" до того, как они станут неактуальны.

До настоящего момента "зеленые сертификаты" требовались израильтянам для посещения кафе и ресторанов, театров, концертных залов, массовых мероприятий.


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