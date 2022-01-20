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NEWSru.co.il :: В Израиле20 января 2022 г., 17:08

"Красная кнопка" истребителя, участвовавшего в атаке на ядерный реактор "Осирак", будет продана с аукциона

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Красная кнопка" истребителя, участвовавшего в атаке на ядерный реактор "Осирак", будет продана с аукциона

Суд в Лоде отклонил иск государства и разрешил продать с аукциона рукоятку управления боевого самолета ВВС Израиля, принимавшего участие в операции "Опера", в ходе которой был выведен из строя иракский ядерный реактор "Осирак".

Рукоятка с красной кнопкой для запуска ракет будет продана аукционным домом Pentagon Auction за 50 тысяч долларов, сообщил телеканал i24.

Объявление об этом лоте, опубликованное в ноябре 2021 года, вызвало возмущение пилотов, участвовавших в миссии, а также министерства обороны.


После публикации на сайте Ynet ЦАХАЛ и министерство обороны обратились в суд с требованием запретить продажу лота. Государство утверждало, что ручка управления F-16 представляет историческую и культурную ценность, поэтому недопустимо, чтобы предмет попал в частные руки.

Сайт "Гаарец" пишет, что судья Яаков Спассер, заместитель председателя суда в Лоде, не принял доводы истца. Он заявил, что ранее государство указывало, что ручка вышла из строя и ее отправили на переработку. Было отклонено также утверждение, что предмет был похищен, так как государство не подавало в полицию заявления о его пропаже.

Отметим, что в декабре 2016 года ВВС Армии обороны Израиля окончательно сняли с вооружения последние самолеты F-16 A/B ("Нец"), принимавшие участие в операции "Опера". Все 40 имевшихся самолетов были выставлены на продажу. В мае 2020 года командующий военно-воздушными силами ЦАХАЛа принял решение расформировать 117-ю эскадрилью "А-Силон а-Ришона"("Первая реактивная"), летчики которой в 1981 году осуществили атаку на ядерный реактор "Осирак".

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