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NEWSru.co.il :: В Израиле20 января 2022 г., 10:32

Скандал в Кнессете: Офер Касиф называл депутата от "Еш Атид" курицей

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Скандал в Кнессете: Офер Касиф называл депутата от "Еш Атид" курицей

В ходе пленарного заседания Кнессета разразился скандал между депутатов Кнессета Офером Касифом (Объединенный список) и депутатом Мерав Бен Ари ("Еш Атид").

Скандал разразился в ходе обсуждения законопроекта, согласно которому будет конфисковываться имущество у признанных виновными в расхищении сельскохозяйственной продукции.

Депутат Касиф, стоя на трибуне Кнессета, говорил о том, что "сельскохозяйственные рабочие находятся на оккупированных палестинских землях". В ответ депутат Бен Ари начала выкрикивать с места. "Хватит уже этих куриных визгов. Все что ты умеешь делать - это визжать как курица", - сказал депутат Кнессета Офер Касиф.


В ответ депутат Мерав Бен Ари назвала депутата Касифа мизогеном и шовинистом. Депутат Кнессета Ави Дихтер ("Ликуд") назвал Касифа врагом Израиля

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