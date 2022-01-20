Мандельблит распорядился проверить данные об использовании полицией шпионского ПО

После серии публикаций в израильских СМИ об использовании полицией шпионского программного обеспечения для сбора информации юридический советник правительства Авихай Мандельблит распорядился о проведении проверки законности этих действий.

О своем решении он уведомил вечером 20 января генерального инспектора полиции Коби Шабтая.

Проверка поручена заместителю юридического советника, адвокату Амит Марари. позднее.

Вместе с тем, телеканал "Кан-11" сообщил в центральном вечернем выпуске новостей о том, что полиция добивается изменения законодательства с тем, чтобы получить полномочия на использование ПО для просмотра информации на телефонах граждан.