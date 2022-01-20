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NEWSru.co.il :: В Израиле20 января 2022 г., 23:44

Мандельблит распорядился проверить данные об использовании полицией шпионского ПО

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Юридический советник правительства Авихай Мандельблит

После серии публикаций в израильских СМИ об использовании полицией шпионского программного обеспечения для сбора информации юридический советник правительства Авихай Мандельблит распорядился о проведении проверки законности этих действий.

О своем решении он уведомил вечером 20 января генерального инспектора полиции Коби Шабтая.

Проверка поручена заместителю юридического советника, адвокату Амит Марари. позднее.


Вместе с тем, телеканал "Кан-11" сообщил в центральном вечернем выпуске новостей о том, что полиция добивается изменения законодательства с тем, чтобы получить полномочия на использование ПО для просмотра информации на телефонах граждан.

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