Либерман и Саар согласовали схему выплаты компенсаций семьям жертв давки на горе Мерон

Министр финансов Авигдор Либерман и министр юстиции Гидеон Саар согласовали схему оказания помощи семьям жертв трагедии на горе Мерон, где в прошлом году в давке погибли 45 человек.

В воскресенье, 23 января, правительству будет предложена для утверждения схема, в рамках которой семьи получат предварительные выплаты в размере 500 тысяч шекелей.

В случае, если в последствии будут приняты судебные решения о выплатах, эта сумма будет вычтена из них.