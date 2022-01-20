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NEWSru.co.il :: В Израиле20 января 2022 г., 22:43

Либерман и Саар согласовали схему выплаты компенсаций семьям жертв давки на горе Мерон

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Либерман и Саар согласовали схему выплаты компенсаций семьям жертв давки на горе Мерон

Министр финансов Авигдор Либерман и министр юстиции Гидеон Саар согласовали схему оказания помощи семьям жертв трагедии на горе Мерон, где в прошлом году в давке погибли 45 человек.

В воскресенье, 23 января, правительству будет предложена для утверждения схема, в рамках которой семьи получат предварительные выплаты в размере 500 тысяч шекелей.

В случае, если в последствии будут приняты судебные решения о выплатах, эта сумма будет вычтена из них.


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