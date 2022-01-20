"Вам звонят из службы безопасности банка": участились случаи телефонного мошенничества
В социальных сетях сообщают о том, что участились случаи мошенничества, когда израильтянам звонят на домашние или мобильные телефоны, представляются сотрудниками службы безопасности банка или кредитной компании и уведомляют о том, что якобы с их карты была осуществлена некая покупка.
Как правило, мошенник говорит по-русски, настаивая на том, что покупка была осуществлена недавно, и, если владелец карты такой покупки не делал, необходимо срочно отменить сделку – после чего следует просьба предоставить данные кредитной карты.
В полиции Израиля не раз подчеркивали, что подобные звонки являются мошенническими. Тем не менее, некоторые доверчивые граждане вступают в диалог с мошенниками и дают данные своих кредитных карт. Особенно часто это происходит с пожилыми людьми, не говорящими на иврите и плохо ориентирующимся в том, как осуществляются финансовые операции.
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