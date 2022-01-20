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NEWSru.co.il :: В Израиле20 января 2022 г., 05:48

Прогноз погоды на 20 января: холодно, местами гололед

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Прогноз погоды на 20 января: холодно, местами гололед

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 20 января, температура будет значительно ниже среднесезонной. Утром в горных районах на севере и в центре страны возможен гололед на дорогах. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 1-7 градусов, в Тель-Авиве – 9-13, в Хайфе – 7-10, в Эйлате – 8-16, в Беэр-Шеве – 4-12, в Мицпе-Рамоне – 1-6, на побережье Мертвого моря – 10-15, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-14, в Ариэле – 2-8, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 6-13, на Голанских высотах – 2-10.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 17-18 градусов, высота волн – 100-240 см. Купание опасно.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 35 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В четверг-субботу – холодно, без осадков. В воскресенье ожидаются дожди.

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