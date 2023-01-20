Верховный суд Израиля дал понять, что не разблокирует перерегистрацию Александровского подворья на правительство России

Судья Верховного суда Узи Фогельман, рассматривающий апелляцию государства на постановление Иерусалимского окружного суда по делу о регистрации Александровского подворья, рекомендовал государственной прокуратуре отозвать ее.

"Я думаю, что в данном случае вы предпочтете, чтобы мы не выносили решение. Это для вашего блага", - заявил Фогельман представительнице госпрокуратуры Шарон Ман-Орин. Его поддержала и председатель Верховного суда Эстер Хайют, отметившая, что это "весьма особенное дело, по которому вам стоит проконсультироваться".

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Судьи отклонили предложение Ман-Орин отменить постановление окружного суда в обмен на обязательство государства не осуществлять регистрацию Александровского подворья, и дали прокуратуре десять дней на консультацию с юридическим советником правительства.

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Напомним, что в начале марта 2022 года судья Иерусалимского окружного суда Мордехай Кадури принял решение отменить регистрацию прав на Александровское подворье в Старом городе Иерусалима на имя Российской Федерации. Таким образом, остается в силе кадастровая запись Османской империи о регистрации прав на участок, на котором стоит подворье, на имя Российской империи. Апелляция государства была подана именно на это решение окружного суда.

15 апреля того же года председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин заявил, что президент РФ Владимир Путин письменно обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с призывом о возвращении Александровского подворья. В своем заявлении Степашин пообещал "дожать" Израиль в этом вопросе.

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В декабре Степашин заявил информационному агентству ТАСС, что российская сторона в настоящее время передает в израильский суд ходатайство о передаче в собственность России Вознесенского храма и монастыря Марии Магдалины на Масличной горе. Председатель совета ИППО в Израиле Игорь Ашурбейли заявил, что президент России Владимир Путин одобрил работу по возвращению этих объектов, а также Александровского подворья, в собственность России. Степашин в ответ за вопросы ТАСС заявил, что вопрос о передаче в собственность на данный момент не стоит. "Материалы сейчас передаются в суд. Это будет решение судебных властей Израиля", – сказал Степашин.

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Александровское подворье находится в Старом городе Иерусалима, всего в десятках метрах от Храма Гроба Господня. После 1948 года, когда Старый город находился под властью Иордании, подворье перешло под управление "Русского православного общества Святой Земли" или ИППО. После раскола в этой организации подворье стало управляться группой Воронцова-Гофмана, а не российской версией ИППО.

В октябре 2017 года правительство РФ подало заявку на регистрацию прав на подворье на свое имя. В октябре 2020 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в качестве жеста доброй воли в ответ на освобождение Наамы Иссахар начал продвижение российского запроса, постановив, что речь идет о религиозном объекте, не подпадающем под судебную или административную юрисдикцию.

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Вскоре после этого инспектор регистрации недвижимости удовлетворила запрос о перерегистрации прав на подворье на имя правительства РФ на основании того, что Российская Федерация является международно признанной правопреемницей Российской империи.

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Однако судья Кадури, рассматривавший апелляцию Православного общества Святой Земли, постановил, что вопрос о регистрации права на подворье, как на религиозный объект, должен решаться правительством, а не судом и не инспектором управления регистрации недвижимости.

Соответственно, решение вопроса о принадлежности подворья было передано на рассмотрение правительства Нафтали Беннета.

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Адвокаты истца настаивали, что в 1991 году суды Израиля и Нью-Йорка постановили, что законным владельцем приобретенного российской императорской семьей в XIX веке объекта является Православное общество Святой Земли, и что государство Израиль не имеет права передавать владение подворьем какой-либо третьей стороне.

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Отметим, что в решении судьи Мордехая Кадури и в последующих комментариях израильской стороны в контексте вопроса об Александровском подворье ничего не говорилось о ситуации в Украине. 24 февраля 2022 года армия РФ вторглась на территорию Украины, война идет более 50 дней. В РФ ее называют "специальной операцией".

В 2015 году в интервью NEWSru.co.il Сергей Степашин говорил о бывшем имуществе Российской духовной миссии в Иерусалиме: "Моя личная точка зрения, как русского человека: конечно, хотелось бы, чтобы в этих зданиях, как при царе-батюшке, была русская духовная миссия, настоящий русский культурный центр в Иерусалиме. Это было бы гораздо лучше, чем тюрьма. Вообще, при царе так называемая "Русская Палестина" занимала в Иерусалиме 25 гектар земли. Весь нынешний центр города принадлежал России. Причем приобретено это было не за счет государственного бюджета, а на деньги царской семьи".