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    В мире

    Помимо Александровского подворья Кремль требует от Израиля передать России еще два объекта на Масличной горе

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    Помимо Александровского подворья Кремль требует от Израиля передать России еще два объекта на Масличной горе
    Wikipedia.org. Фото: Юкатан

    Председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин заявил информационному агенству ТАСС, что российская сторона в настоящее время передает в израильский суд ходатайство о передаче в собственность России Вознесенского храма и монастыря Марии Магдалины на Масличной горе.

    Ранее председатель совета ИППО в Израиле Игорь Ашурбейли заявил, что президент России Владимир Путин одобрил работу по возвращению этих объектов, а также Александровского подворья, в собственность России.

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    Степашин в ответ за вопросы ТАСС заявил, что вопрос о передаче в собственность на данный момент не стоит.

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    "Материалы сейчас передаются в суд. Это будет решение судебных властей Израиля", – сказал Степашин.

    Напомним, 15 апреля председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин заявил, что президент РФ Владимир Путин письменно обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с призывом о возвращении Александровского подворья. В своем заявлении Степашин пообещал "дожать" Израиль в этом вопросе.

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    В начале марта судья Иерусалимского окружного суда Мордехай Кадури принял решение отменить регистрацию прав на Александровское подворье в Старом городе Иерусалима на имя Российской Федерации. Об этом писала газета "Глобс". Таким образом, остается в силе кадастровая запись Османской империи о регистрации прав на участок, на котором стоит подворье, на имя Российской империи.

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    Александровское подворье находится в Старом городе Иерусалима, всего в десятках метрах от Храма Гроба Господня. После 1948 года, когда Старый город находился под властью Иордании, подворье перешло под управление "Русского православного общества Святой Земли" или ИППО. После раскола в этой организации подворье стало управляться группой Воронцова-Гофмана, а не российской версией ИППО.

    В октябре 2017 года правительство РФ подало заявку на регистрацию прав на подворье на свое имя. В октябре 2020 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в качестве жеста доброй воли в ответ на освобождение Наамы Иссахар начал продвижение российского запроса, постановив, что речь идет о религиозном объекте, не подпадающем под судебную или административную юрисдикцию.

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    Вскоре после этого инспектор регистрации недвижимости удовлетворила запрос о перерегистрации прав на подворье на имя правительства РФ на основании того, что Российская Федерация является международно признанной правопреемницей Российской империи.

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    Однако судья Кадури, рассматривавший апелляцию Православного общества Святой Земли, постановил, что вопрос о регистрации права на подворье, как на религиозный объект, должен решаться правительством, а не судом и не инспектором управления регистрации недвижимости.

    Соответственно, решение вопроса о принадлежности подворья передано на рассмотрение правительства Нафтали Беннета.

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    Адвокаты истца настаивали, что в 1991 году суды Израиля и Нью-Йорка постановили, что законным владельцем приобретенного российской императорской семьей в XIX веке объекта является Православное общество Святой Земли, и что государство Израиль не имеет права передавать владение подворьем какой-либо третьей стороне.

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    Отметим, что в решении судьи Мордехая Кадури и в последующих комментариях израильской стороны в контексте вопроса об Александровском подворье ничего не говорилось о ситуации в Украине. 24 февраля 2022 года армия РФ вторглась на территорию Украины, война идет более 50 дней. В РФ ее называют "специальной операцией".

    В 2015 году в интервью NEWSru.co.il Сергей Степашин говорил о бывшем имуществе Российской духовной миссии в Иерусалиме: "Моя личная точка зрения, как русского человека: конечно, хотелось бы, чтобы в этих зданиях, как при царе-батюшке, была русская духовная миссия, настоящий русский культурный центр в Иерусалиме. Это было бы гораздо лучше, чем тюрьма. Вообще, при царе так называемая "Русская Палестина" занимала в Иерусалиме 25 гектар земли. Весь нынешний центр города принадлежал России. Причем приобретено это было не за счет государственного бюджета, а на деньги царской семьи".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 19 Апреля 2022
    Песков: в Кремле ожидают от Израиля содействия в передаче России Александровского подворья
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 15 Апреля 2022
    Степашин обещает "дожать" Израиль в вопросе об Александровском подворье. Путин написал письмо Беннету
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 3 Марта 2022
    Иерусалимский суд отменил регистрацию прав России на Александровское подворье
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