Казус Дери и холодная война вокруг юридической реформы. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Вечер 18 января был траурным для главы ШАС Арье Дери и коалиции в целом. "С болью и содроганием мы узнали о решении суда…", – говорилось в заявлении глав коалиционных партий. "Когда мой брат в беде, я прихожу", – написал глава правительства Биньямин Нетаниягу. Сотни людей собрались возле дома все еще министра внутренних дел, чтобы поддержать его в трудный период.

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Впрочем, никакой трагедии для Дери пока не произошло. Решение Верховного суда лишь закрыло для него путь в министерское кресло в нынешнем правительстве. Да и то не окончательно: сейчас, почти двое суток спустя после объявления вердикта Верховного суда, в коалиции продолжают ломать голову над тем, как выкрутиться из создавшейся ситуации таким образом, чтобы и Дери министром оставить, и постановление суда не нарушить.

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Решение БАГАЦа, принятое в разгар открытого противостояния между политической и юридической системами, для воюющих сторон имело гораздо большее значение, чем судьба отдельно взятого главы ШАС. Оно прогремело залпом, эхо которого еще долго будет слышно над полем боя.

Когда Биньямин Нетаниягу написал о "беде, в которой находится его брат", не менее чем о Дери, он писал о самом себе. Решение БАГАЦа поставило премьера в ситуацию, когда ему пришлось выбирать между тем, чтобы отдать на заклание своего ближайшего соратника и политического партнера, и тем, чтобы пойти на еще более открытую конфронтацию с юридической системой.

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У лидеров ШАС были источники в судебной структуре, и они знали заранее, каким будет вердикт. Приближенные Дери избрали тактику, которую условно можно коротко описать так: "Твоя коалиция, Биби, ты и расхлебывай". Депутаты от ультраортодоксальной партии давали гневные интервью, направляя копья в адрес Верховного суда, который на тот момент еще не вынес своего вердикта. Дальше всех пошел депутат Авраам Бецалели, заявивший, что, если судьи запретят Дери быть министром, они этим "выстрелят себе в голову". После этого высказывания в ШАС был объявлен запрет на интервью, однако общее "боевое" настроение сохранилось. За кулисами депутаты от этой партии недвусмысленно заявляли, что искать выход из этой ситуации должен Биньямин Нетаниягу. Некоторые из них давали понять: "Если будет правительство без Дери, то не будет правительства". Туманные угрозы иногда полезны. В том числе в отношениях с Нетаниягу.

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Нетаниягу может попытаться сохранить Дери на посту министра путем прямой конфронтации с судебной системой. Речь идет о немедленном утверждении закона об отмене принципа крайней неприемлемости (עילת הסבירות), что неизбежно и бесповоротно превратит юридическую реформу в подгонку правил демократической игры под нужды политической конъюнктуры. Нетаниягу опасается, что такое грубое и очевидное неуважение к вердикту суда станет дополнительным импульсом к требованию, звучавшему на демонстрациях в Тель-Авиве и Иерусалиме – отправить главу правительства в отставку.

"Юридическая основа этого требования существует, необходимо лишь, чтобы это требование звучало", – написал на этой неделе комментатор Гиди Вайц в газете "Гаарец". Под "юридической основой" Вайц подразумевал тот факт, что премьер, являющийся подсудимым по нескольким уголовным делам, активно вмешивается в реформу юридической системы и поддерживает ее. Игнорирование или попытка обойти вердикт суда по делу Дери могут стать последней каплей.

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Несмотря на дилемму, стоящую перед Нетаниягу, премьер-министру отчасти повезло. Судьи заблокировали назначение Дери не только по причине неприемлемости. Пятеро из 11 судей посчитали, что обещание покинуть политику, данное главой ШАС в период переговоров по досудебной сделке, не было недопониманием. Дери, по мнению судей, ввел систему в заблуждение, а это уже гораздо серьезней, чем неприемлемость, которая, и это главная претензия к принятию решений на основе этого принципа, является все же категорией оценочной и субъективной. Нарушение досудебной сделки почти полностью закрывает перед Дери дорогу в правительство, а Нетаниягу освобождает от необходимости предпринимать резкие шаги. Ему и без того хватает забот.

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На этой неделе сложилось впечатление, что Нетаниягу перешел Рубикон в том, что касается реформы юридической системы. Разумеется, в любой момент он сможет попытаться остановить паровоз, которым управляют министр юстиции Ярив Левин и глава законодательной комиссии Симха Ротман. Но пока что он оказывает машинистам полную поддержку и даже подбрасывает угля в топку. Выступая на заседании правительства и на заседании фракции "Ликуд", Нетаниягу вновь заявил, что реформа не стала неожиданностью. "Давление и угрозы левых нас не остановят", – сказал премьер и намекнул, что акции протеста финансируются из-за рубежа.

Некоторые политические аналитики считают, что непримиримое, яростное, крайне агрессивное сопротивление укрепляет Нетаниягу в решении поддержать реформу Левина. Глава правительства продолжает говорить о том, что реформа будет "взвешенной и ответственной", однако никто не знает о том, какой смысл Нетаниягу вкладывает в эти термины. Идет ли речь об общих, ни к чему не обязывающих словах? Произносит ли их Нетаниягу для того, чтобы оставить себе "отходной путь"? Преследует ли он какие-то другие цели? Этого не знает никто, возможно и он сам. Тем временем, министр юстиции Левин и глава комиссии по законодательству Ротман делают свое дело, а противники реформы становятся день ото дня все более воинственными.

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Странно выстраивалась динамика почти несуществующего диалога между сторонниками и противниками реформы. На первых этапах противники обвиняли коалицию в экстремизме, неготовности к переговорам, диалогу, компромиссу. Даже бывший глава Верховного суда Аарон Барак заявил, что готов обсуждать и слушать. Стоит правда отметить, что до сегодняшнего дня ни один противник предложений Ярива Левина не выдвинул ни одного конкретного предложения, не представил ни одного контрпредложения, не выдвинул ни одной встречной платформы. Напротив. Как только в коалиции заговорили о компромиссах, о том что программа не будет утверждена как единое целое, позиция противников реформы резко ужесточилась. "Мы не дадим легитимации этой программе путем обсуждения ее деталей", – заявил на этой неделе глава оппозиции Яир Лапид. "Само предложение вести переговоры о параметрах закона о преодолении вето БАГАЦа означает капитулировать перед насильственными действиями со стороны Нетаниягу и Левина", – заявила глава партии "Авода" Мерав Михаэли. "Это не реформа, а погром. Я против всего без исключения", – сказал бывший юридический советник правительства Йегуда Вайнштейн. И так далее, и тому подобное.

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Не исключено, что ужесточение позиции противников реформы связано с бесспорным успехом митингов в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе на прошлой неделе. Соответствует ли действительности заявления о 80-100 тысячах демонстрантов в районе площади "Габима" или нет, не так важно. Массовый протест был впечатляющим и почти не оставляющим политикам пространства для маневра. Нельзя выводить на улицы тысячи или десятки тысяч людей против той или иной инициативы, а затем вести переговоры о ее деталях. Нельзя предупреждать об очередном крахе демократии, а затем начинать диалог о ее параметрах. Акции протеста такого масштаба не подразумевают переговоры. Они подразумевают войну до победы или до поражения.

Ведущие политики, возражающие против реформы в ее нынешнем виде, отлично это понимают, и возможно этим объясняется их неоднозначное отношение к митингам. Авигдор Либерман заявил, что не будет митинговать с "Черными флагами" и с теми, кто поднимает флаги палестинские. Яир Лапид не принял участие в митинге на прошлой неделе, однако обещал прийти на этой. И лишь Бени Ганц по-прежнему верит в то, что можно быть на демонстрации, где правительство называют нелегитимным (Эхуд Барак), а затем призывать к созданию комиссий по выработке приемлемой для всех реформы.

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На демонстрации в Иерусалиме освистали президента Ицхака Герцога. У демонстрантов две главные претензии к главе государства. Первая: он не высказывается достаточно ясно и четко против юридической реформы. Вторая: он продолжает попытки прийти к компромиссу. Президент отреагировал хладнокровно. "В настоящий момент меня занимают лишь два вопроса: как остановить раскол в обществе и как понизить уровень агрессии", – заявил он.

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Позиция Герцога по самой реформе неизвестна. С одной стороны, он "наследный принц" из партии "Авода", с другой стороны, в бытность адвокатом он был учеником и бизнес-партнером покойного министра юстиции Яакова Неэмана, одного из первопроходцев и инициаторов реформ. Как бы то ни было, сейчас Герцог пытается играть роль "взрослого и ответственного", того самого, кто сумеет усадить стороны за стол переговоров. Он встречался с Нетаниягу и Левином с одной стороны, с Лапидом и Хайют с другой. Пока его усилия бесплодны.

"Должно пролиться немало виртуальной, а возможно и реальной крови, для того, чтобы появилась возможность к чему-то прийти", – несколько раз сказал на этой неделе Равив Друкер, один из наиболее влиятельных антиреформистов. Разумеется, Друкер не хочет, чтобы лилась кровь, но спокойствие, с которым он говорит об этом, свидетельствует о том, что такая перспектива в дрожь его не приводит.

В ближайшие выходные ожидаются новые демонстрации. Ярив Левин и Симха Ротман продолжат на следующей неделе обсуждение законов, формирующих юридическую реформу. Оппозиция намерена эти обсуждения бойкотировать. "Мы формируем армию", – объявила на этой неделе Эфрат Райтен ("Авода"). В январском воздухе отчетливо пахнет гражданской войной. Пока – холодной.

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Еще совсем недавно вступление в должность нового начальника генерального штаба ЦАХАЛа было событием действительно аполитичным, если не считать борьбы за этот пост в коридорах генштаба. На этой неделе вступление в должность Герци А-Леви стало еще одним событием, ознаменовавшим смену власти в Израиле. Изменения, предусмотренные коалиционными соглашениями, в частности передача службы координатора действий правительства на территориях, а также гражданской администрации, в подчинение министра министерстве обороны Бецалеля Смотрича, поставит непростую задачу перед министром обороны Йоавом Галантом. Пока неясно, как он будет маневрировать между силами в новом образовании, на которое согласился Биньямин Нетаниягу в ходе коалиционных переговоров.

Террористы, со своей стороны, устроили очевидную проверку на прочность новому начальнику генерального штаба и новому правительству. Десятки попыток терактов были зафиксированы в Иудее и Самарии за первые недели нового года. Террористы в Газе также напомнили о себе. Ролик с Аверой Менгисту, список террористов, которых они требуют для освобождения, публикации о том, что ХАМАС намерен активизировать попытки похищения солдат ЦАХАЛа. В Газе внимательно следят за событиями в Израиле и хорошо помнят, что "сделка Шалита" была заключена на фоне акций социального протеста. Вероятно сейчас, когда Израиль сотрясают демонстрации не меньшего масштаба, террористы попытаются повторить свой успех двенадцатилетней давности, рассчитывая на то, что Нетаниягу может вновь захотеть погасить огонь путем переключения общественного внимания на сделку по освобождению пленных.