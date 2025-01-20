Дело против Роя Ифраха, проникшего в Газу под видом бойца, закрыто

Государственный прокурор Амит Айсман объявил о закрытии дела против 35-летнего жителя Тель-Авива Роя Ифраха, который, выдавая себя за сотрудника служб безопасности, присоединился к боевым действиям в секторе Газы. Он обвинялся в том, что выдавал себя за другого человека, в краже оружия, в убийстве террориста, впоследствии два пункта были удалены из обвинения. В деле, возбужденном в декабре 2023 года, оставался пункт о краже оружия, но теперь госпрокурор объявил о прекращении расследования в связи с отсутствием уголовных действий.

Ранее СМИ выяснили, что Рой Ифрах не только самовольно проник в Газу, но и находился среди военнослужащих во время визита главы правительства Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта на места боевых действий, он сфотографировался с политиками как на групповом фото, так и на "селфи" для социальных сетей, и никто не заподозрил, что речь идет о мошеннике.

Ифрах выдавал себя за полицейского, сапера, бойца антитеррористического подразделения, сотрудника ШАБАКа.

Самозванцу удавалось беспрепятственно проникать на территорию военных баз и в командные пункты, действующие на передовой, однажды он был в командном пункте на стратегической базе, когда там находился начальник Генштаба генерал-лейтенант Герци А-Леви.

У Ифраха богатое уголовное прошлое: он многократно судим за преступления в сфере незаконного оборота оружия и наркотиков, а также за сексуализированное насилие.