ЦАХАЛ опубликовал некоторые детали операции по возвращению останков старшего сержанта Орона Шауля

19 января из Газы в ходе спецоперации были возвращены останки погибшего в бою в Шуджаийе 20 июля 2014 года старшего сержанта Орона Шауля, которые удерживались ХАМАСом.

После завершения траурной церемонии похорон, проходившей на кладбище поселка Пория Илит в Иорданской долине, командование ЦАХАЛа опубликовало некоторые документы по поводу этой операции.

Согласно сообщению ЦАХАЛа, операция была проведена морским спецназом "Шайетет 13", сотрудниками общей службы безопасности (ШАБАК) и группой бойцов 188-й бронетанковой бригады "Барак" (162-я дивизия). Местонахождение останков Орона Шауля было установлено благодаря многолетней работе разведслужб, подчеркивают военные.