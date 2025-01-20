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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал некоторые детали операции по возвращению останков старшего сержанта Орона Шауля

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 20 января 2025 г., 19:00 | последнее обновление: 20 января 2025 г., 19:06
ЦАХАЛ опубликовал некоторые детали операции по возвращению останков старшего сержанта Орона Шауля
Ayal Margolin/Flash90

19 января из Газы в ходе спецоперации были возвращены останки погибшего в бою в Шуджаийе 20 июля 2014 года старшего сержанта Орона Шауля, которые удерживались ХАМАСом.

После завершения траурной церемонии похорон, проходившей на кладбище поселка Пория Илит в Иорданской долине, командование ЦАХАЛа опубликовало некоторые документы по поводу этой операции.

Согласно сообщению ЦАХАЛа, операция была проведена морским спецназом "Шайетет 13", сотрудниками общей службы безопасности (ШАБАК) и группой бойцов 188-й бронетанковой бригады "Барак" (162-я дивизия). Местонахождение останков Орона Шауля было установлено благодаря многолетней работе разведслужб, подчеркивают военные.

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