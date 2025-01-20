ЦАХАЛ: подавлены беспорядки в Аль-Фундук, где происходили столкновения между евреями и арабами

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что силы безопасности разогнали участников беспорядков в арабской деревне Аль-Фундук. Военные ничего не сообщают о задержании причастных.

Командующий центральным округом, командир дивизии Иудеи и Самарии, глава гражданской администрации в ближайшие часы проведут на местности предварительное расследование инцидента.

Согласно сообщениям палестинских источников, которые неофициально подтверждают израильские военные, около 50 евреев ворвались в арабскую деревню Аль-Фундук, бросая камни и поджигая дома и машины. Начались столкновения между евреями и местными жителями.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что возле форпоста Рамат-Гилад, который находится недалеко от места столкновений, из огнестрельного оружия были тяжело ранены двое израильтян, состояние одного из них критическое. Раненые были доставлены в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.

Военный корреспондент медиакорпорации "Кан" Кармела Менаше передала, что, по всей видимости, израильтяне были ранены "в результате неверной идентификации цели" израильскими силами безопасности. Эта информация не подтверждена официально ЦАХАЛом.

По данным "Красного полумесяца", в результате беспорядков пострадал 21 местный житель, в том числе от воздействия слезоточивого газа, примененного израильскими военными.

Новостная служба "Кешет-12" отмечает, что о готовящихся в Аль-Фундук беспорядках было известно заранее из обсуждений в соцсетях и Telegram-каналах, но армия и МАГАВ прибыли в деревню только после начала поджогов.

6 января в районе деревне Аль-Фундук террористами были убиты трое израильтян: 73-летняя Рахель Коэн, 70-летняя Ализа Райз, 35-летний старшина полиции Эльад Яаков Винкельштейн.