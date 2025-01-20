ХАМАС в официальном заявлении: израильские заложники будут освобождены в субботу

После того, как Израиль обратился к посредникам с требованием оказать давление на ХАМАС, террористическая организация выпустила официальное заявление, что заложники будут освобождены в субботу.

Ранее вечером официальный представитель Управления по делам заключенных в правительстве ХАМАСа Нахед аль-Фахури объявил, что следующая группа израильских заложников, по всей видимости, будет освобождена в воскресенье, 26 января, а не в субботу, как это предусмотрено планом. По его словам, в субботу, 25 января, ХАМАС передаст ЦАХАЛу имена освобождаемых заложников и получит от Израиля список освобождаемых палестинских заключенных. "Учитывая время, необходимое на подготовку, фактическая реализация обмена начнется в воскресенье, 26 января", – заявил он.

После этого заявления Израиль обратился к посредникам на переговорах с требованием оказать давление на ХАМАС для соблюдения установленных сроков.